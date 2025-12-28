سردار کوثری: ایمان و بصیرت عامل اصلی پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه آستارا که در سالن همایش سپاه ناحیه آستارا برگزار شد با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی مردم گیلان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت ایمان و بصیرت در کنار توان نظامی تأکید کرد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با یادآوری مناسبت‌های مهم ماه دی از جمله ۹ دی، روز پدر و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم بارها از ارادت مردم گیلان به اهل بیت یاد می‌کرد و افتخار داشت که خود را گیلانی بداند.

وی افزود: گیلان در طول تاریخ، پرچمدار اهل بیت بوده و در دوران دفاع مقدس نیز چهارمین استان کشور از نظر اعزام رزمنده محسوب می‌شود.

سردار کوثری با اشاره به رشادت‌های رزمندگان گیلانی در سوریه و دفاع از حرم اهل بیت، خاطرنشان کرد: اعتقاد و ایمان رزمندگان رمز پیروزی در جنگ‌ها بوده است؛ همان‌گونه که در دفاع مقدس و نبردهای اخیر، ایمان بسیجیان موجب شکست محاسبات دشمن شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد فرماندهان سپاه در کنار پیشرفت‌های نظامی، توجه ویژه‌ای به مسائل معنوی و ارتباط با مردم داشته باشند: مردم از ما انتظار دارند در کنارشان باشیم، درد دلشان را بشنویم و با آنان زندگی کنیم. بی‌توجهی به مشکلات مردم تولید بی‌اعتمادی و ناامیدی می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی گفت: دشمن امروز از راه اختلافات داخلی و جنگ رسانه‌ای وارد می‌شود و وظیفه مسئولان این است که با خدمت صادقانه و توجه به خانواده‌های شهدا، امید و اعتماد را در جامعه تقویت کنند.

در پایان این مراسم، سرهنگ قاسم حسن بیگی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه آستارا معرفی و از خدمات سرهنگ بهزاد قنبری تقدیر به عمل آمد.