دیدار «عراقچی» با رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی و تبادل نظر در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به باکو سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با «صاحبه غفاروا» رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت و جایگاه مجالس دو کشور در تحکیم و تعمیق روابط دوستانه ایران-جمهوری آذربایجان، بر آمادگی ایران برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی، گردشگری، انرژی، حمل و نقل و فرهنگی تاکید کرد.

رئیس مجلس ملی آذربایجان با اشاره به روند مثبت روابط دوجانبه ایران-جمهوری آذربایجان، طراحی و اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی و تقویت روابط مردم با مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی را برای تحکیم مناسبات دو کشور بسیار مهم دانست و آمادگی مجلس ملی جمهوری آذربایجان برای توسعه ارتباطات با مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

در این دیدار که رئیس و تعدادی از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران-جمهوری آذربایجان نیز حضور داشتند، در مورد راه‌های گسترش مراودات بین دو کشور، به‌ویژه از طریق بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت پارلمان‌های دو کشور و افزایش رایزنی‌ها و تماس‌ها بین کمیسیون‌های تخصصی یا متناظر و گروه‌های دوستی پارلمانی در هر یک از دو مجلس بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین محمدرضا محسنی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سخنان کوتاهی، با تاکید بر نقش دیپلماسی پارلمانی در تسهیل روابط بین کشورها، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای تقویت رایزنی‌ها با مجلس ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد.