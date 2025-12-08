  1. سیاست
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

عراقچی با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به باکو با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهایش با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان در باکو، عصر امروز با «شاهین مصطفی‌اف» معاون نخست‌وزیر آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت روابط دوجانبه، در مورد راه‌های پیشبرد و توسعه مناسبات دو کشور رایزنی کردند.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی بین دو کشور، بر اهمیت پیگیری اجرای توافق‌های صورت گرفته در سطح رؤسای جمهور دو کشور تاکید کرد و افزایش تعداد پروازهای موجود بین دو کشور و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک در جوار مرز را از نتایج ملموس سفر رئیس جمهور پزشکیان به باکو و نشانه‌ای از عزم و اراده دو دولت برای گسترش روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور دانست.

«مصطفی‌اف» با اشاره به سه‌بار سفر به ایران طی یک سال اخیر و دیدار از استان‌های مختلف ایران، بر آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگوی مفید و سازنده‌ای که در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتند، ابراز اطمینان کرد که تفاهم‌های صورت گرفته در جریان این گفتگوها منجر به ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، آب، گردشگری فرهنگی خواهد شد.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن ابراز خرسندی از عملکرد کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که با مدیریت وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان فعالیت می‌کند، بر اهمیت پیگیری مؤثر طرح‌های مشترک اقتصادی تا حصول نتیجه و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان‌های همجوار تاکید کرد.

