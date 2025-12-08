برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به ریاست حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان اصناف فعال در حوزه صنعت فرش و معاونان اقتصادی دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

نمایندگان صنعت فرش کشور ضمن تبیین علل کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی، پسشنهادها و راهکارهایی برلی رفع چالش‌ها و موانع توسعه صادرات محصولات خود ارائه کردند.

معاون دیپلماسی اقتصادی و رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر ضرروت احیای جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی اظهار داشت: صنعت فرش نه تنها یک منبع ارزآوری و اشتغال پایدار مهم، بلکه ابزار صدور فرهنگ غنی ایرانی و یکی از بازوهای قدرت نرم کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس جلسه‌ای اختصاصی و موضوع محور با حضور اکثریت نمایندگان بخش خصوصی ملی و استانی، به منظور شناسایی اقدامات عملیاتی رفع مشکلات پیش رو برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد تا علاوه بر تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی، دستگاه‌های ذیربط پیشنهادهای عملیاتی در خصوص رفع مشکلات ارزی، تعرفه‌ای و گمرکی ارائه نمایند.

