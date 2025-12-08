محمدپور:۲۳۰۰ بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی جذب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدپور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت سوادآموزان آذربایجان غربی، با اشاره به فعالیت ۳۶۱ کلاس سوادآموزی در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم، در سال جاری گفت: در این کلاسها حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر از افراد بازمانده از تحصیل و کمسواد تحت پوشش قرار میگیرند.
وی، با اشاره به اینکه برنامههای سوادآموزی در استان با رویکرد مدرسهمحوری دنبال میشود، افزود: در این الگو، مدیران مدارس و پایگاههای سوادآموزی بهعنوان محور اجرایی طرح، نقش کلیدی در شناسایی، جذب و هدایت سوادآموزان دارند و این همکاری مشترک با معاونت ابتدایی، سرعت و دقت اجرای برنامهها را افزایش داده است.
محمدپور افزود: یکی از مهمترین اقدامات امسال، برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس و پایگاههای سوادآموزی بود که طی دو روز در شهرستان خوی انجام شد و هدف از این دوره، ارتقای مهارتهای مدیریتی و آموزشی در مسیر اجرای طرحهای سوادآموزی بود.
وی، ارزیابی عملکرد مناطق را نیز از برنامههای سال جاری دانست و گفت: آزمونهای پایانی سه دوره سوادآموزی در تمامی مناطق انجام شده و شهرستانهایی که عملکرد برتر داشته باشند، بهزودی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
معاون سوادآموزی آذربایجان غربی اضافه کرد: راهاندازی کلاسهای جدید، توسعه همکاری با مدارس و تقویت مهارتهای مدیران پایگاهها، مسیر کاهش نرخ بیسوادی در استان را هموارتر میکند.
