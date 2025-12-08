خبرگزاری مهر، گروه استانها: یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، برخورداری از توان دفاعی، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدید بیگانگان است؛ مفهومی که در اندیشه اسلامی نیز جایگاه ویژهای دارد و بر ضرورت «قدرت دفاعی»، «آمادگی همیشگی» و «بازداشتن دشمن از طمعورزی» تأکید میشود.
در همین چارچوب، درس آمادگی دفاعی در مدارس، دیگر صرفاً یک واحد درسی نیست؛ بلکه عرصهای برای تربیت نسلی آگاه، توانمند و مقاوم در برابر تهدیدات آینده تلقی میشود.
سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با همین نگاه، اجرای برنامههای عملی و نظری آمادگی دفاعی را برای دانشآموزان پایههای نهم و دهم در دستور کار قرار داده است؛ برنامهای که محور آن تربیت «انسان مؤمنِ کارآمد» و «جوانِ صاحب بازدارندگی» است.
آمادگی دفاعی؛ پیوند ایمان، هویت و اقتدار
«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت آموزش همراه با پرورش در تربیت نسلی مقاوم و پویا برای آینده ایران اسلامی اظهار کرد: انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی همراه با تبیین مؤلفههای غیرتمندانه ایرانی، سلحشوری، وطن دوستی و اعتماد به نفس در برابر بدخواهان و دشمنان؛ از نسلی به نسل دیگر یکی از ملزوماتی است که حوزههای بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی رشت آن را مورد هدف قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه توان دفاع، از استعدادهایی است که جوان مؤمن انقلابی مبتنی بر آن بازدارندگی همراه با اقتدار ملی را به ارمغان میآورد، گفت: جلوگیری از تعدی ظالم بر مظلوم، حفظ ارزشها و مبانی فرهنگی، پیش گیری از ایجاد ناامنی، جلوگیری از تسلط نظام سلطه بر ملتهای آزاده جهان و در یک نگاه اهتزاز پرچم توحید در جهان اسلام از مولفههایی است که در آموزش عملی و تئوری درس آمادگی دفاعی به آن توجه میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «دفاع جزئی از هویت هر ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند، زنده نیست» افزود: نیل به حیات طیبه، شناخت محورهای گام دوم انقلاب در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی، آشنایی با الگوهای پیشرفت و سبک زندگی اسلامی ایرانی، آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی از جمله «خود امدادی» و «دگر امدادی» گام گذاشتن در مسیر پیشرفت مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی از اهداف متعالی درس آمادگی دفاعی توسط حوزههای بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی رشت است.
سه مرحله اردوهای عملی؛ تجربهای که از کلاس درس فراتر میرود
«سرهنگ سید یاسر اشرفزاده» جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در امور اقشار و متخصصین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامهریزی دقیق برای اجرای سه مرحله اردوی عملی دفاعی در طول سال تحصیلی خبر داد و گفت: اردوهای آمادگی دفاعی برای دانشآموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم طراحی شده تا علاوه بر انتقال دانش، هویت اسلامی-ایرانی را در فضایی واقعی و ملموس تقویت کند.
اشرفزاده اضافه کرد: این اردوها با هدف آشنایی با الگوهای پیشرفت، مهارتهای امدادی و افزایش هویت اجتماعی برگزار میشود و فضای معنوی حاکم بر برگزاری اردوها، نقش مهمی در اثرگذاری آن دارد.
خاطرهسازی در جوار شهدا؛ حلقههای معرفتی دختران نوجوان
«زینب جهاننورد»، فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی شهید مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر روایت دیگری از این برنامهها دارد؛ روایتی که رنگ و بوی عاطفیتر به این آموزشها میدهد.
وی با اشاره به حضور بیش از دو هزار و ۲۰۰ دانشآموز پایه نهم در گلزار شهدای رشت ادامه داد: حلقههای معرفتی، آموزشی و عملی در جوار شهدا، تجربهای متفاوت برای دانشآموزان رقم زده است. دختران ایران از ایمان مقتدرانه شهیدان سخن میگویند و با آرمانهای آنان پیوند میخورند.
جهاننورد معتقد است قرار گرفتن نوجوانان در فضای معنوی مزار شهدا، موجب تحول فکری و تقویت انگیزه در مسیر «ایمان»، «اقتدار» و «پیشرفت» میشود.
فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی شهید مطهری خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت، در تشریح فرآیند آموزش در این اردوها گفت: دانشآموزان در قالب حلقههای ۵ تا ۱۰ نفره، چهرههای مؤثر ملی و انقلابی را به عنوان سوژه انتخاب میکردند و با انجام تحقیق، روزنامه دیواری تهیه میکردند. سپس در روز اردوی عملی، یافتههای خود را ارائه میدادند و از تحقیقشان دفاع میکردند.
وی با اشاره به بخش عملی اردوی آمادگی دفاعی افزود: آموزشهای مرتبط با خود امدادی و دگر امدادی محور اصلی فعالیتهای ما است. همچنین در مرحله اول اردوهای عملی در مدارس متوسطه دوم، آموزش اطفای حریق با همکاری آتشنشانی شهرداری رشت در حال برگزاری است.
آموزش عملی پنج هزار دختر دانشآموز در ناحیه ۲ رشت
«سمیه چوبدار» فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی شهید مفتح خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از جریان گسترده آموزشها در ناحیه ۲ خبر داد و افزود: بیش از پنج هزار دانشآموز دختر در قالب اردوهای عملی آمادگی دفاعی در گلزار شهدای رشت آموزش میبینند.
وی درباره محورهای آموزشی توضیح داد: سواد رسانهای، شناخت بایدها و نبایدهای رسانه، پاسخ به شبهات فضای مجازی، روایتگری و تبیین دفاع مقدس ۱۲ روزه از جمله آموزشهایی است که توسط راویان و اساتید برجسته ارائه میشود.
چوبدار حضور دانشآموزان در کنار مزار شهدا را بسیار اثرگذار دانست و اضافه کرد: دانشآموزان در این فضا با قهرمانان آسمانی ایران قوی همپیمان میشوند و مسیر پیشرفت و تعالی خود را آگاهانهتر انتخاب میکنند.
وی تصریح کرد: حوزه بسیج دانشآموزی شهید مفتح با تمرکز بر مبانی تربیتی و فرهنگی، انتقال فرهنگ ایرانی-اسلامی به نسل جدید را در اولویت قرار داده است.
آمادگی دفاعی؛ پلی میان مدرسه امروز و مسئولیتهای فردا
گزارش مهر از اجرای این طرحها نشان میدهد که درس آمادگی دفاعی در مدارس رشت، از قالب سنتی خود خارج شده و به بستری برای شکلگیری نسل جدیدی از جوانان کارآمد تبدیل شده است؛ نسلی که قرار است در آینده، پرچم استقلال، اقتدار و هویت ایرانی-اسلامی را برافراشته نگاه دارد.
برپایی اردوهای مهارتی، حضور در گلزار شهدا، آموزشهای تخصصی و ترویج فرهنگ ایثار، تنها بخشی از برنامههایی است که سپاه ناحیه مرکزی رشت برای آیندهسازان کشور تدارک دیده است؛ آیندهای که بدون شک در گرو تربیت نسل آگاه، مقاوم و مؤمن است.
نظر شما