فرماندار کنگان: همه ظرفیت ها برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا سه شنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: تربیت نسل آینده نیازمند سرمایهگذاری پایدار است.
فرماندار کنگان افزود: مسئله کمبود فضای آموزشی تنها دغدغه آموزش و پرورش نیست؛ موضوعی اجتماعی و حتی فرهنگی است و همه دستگاهها باید سهم خود را در حل این مشکل ایفا کنند.
وی با اشاره به موضوع نهضت سوادآموزی و انتقاد از پراکندگی آمار و نبود شناسایی دقیق افراد بیسواد در بخشهای مختلف روستایی اظهار کرد: برای اجرای برنامههای سوادآموزی، دادههای دقیق لازم است. همکاری نزدیک دهیاران با کارشناس نهضت باید در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: ما در شهرستان ظرفیت بسیج عمومی داریم و با برنامهریزی هدفمند میتوانیم این حوزه را یک گام جدی به جلو ببریم.
صنایع به مسئولیت خود در حوزه آموزش توجه کنند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیز به تشریح اقدامات و چالشهای این دستگاه پرداخت و با اشاره به تلاشهای انجامشده در دو بخش ساخت مدارس و توسعه سوادآموزی گفت: کنگان شهری در حال توسعه است و سرعت رشد جمعیت دانشآموزی بیش از ظرفیت فعلی مدارس است؛ بنابراین اگر امروز برنامهریزی نکنیم، در سالهای آینده با مشکلات پیچیدهتری مواجه میشویم.
نصرالله بحرانی افزود: خیرین نقش بیبدیلی در جبران کمبودها داشتهاند اما لازم است دستگاههای اجرایی و صنایع منطقه نیز به شکل ملموستری به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه آموزش توجه کنند.
بحرانی با اشاره به وضعیت سوادآموزی در مناطق روستایی افزود: نهضت سوادآموزی فقط یک برنامه آموزشی نیست؛ اقدامی اجتماعی با اثرات بلندمدت است، ما نیازمند همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی روستا و حتی شبکههای مردمی هستیم تا بتوانیم بیسوادی پنهان را شناسایی و ریشهکن کنیم.
این نشست پس از بیش از دو ساعت بحث و بررسی، با تعیین برنامههای اجرایی برای پیگیری مصوبات، از جمله تشکیل کارگروه رصد کمبود فضای آموزشی، تدوین طرح جامع شناسایی بیسوادان و تقویت ارتباط مستقیم دهیاران با کارشناسان آموزش و پرورش، به کار خود پایان داد.
مسئولان حاضر تأکید کردند اجرای این مصوبات، نیازمند عزم مشترک و پیگیری مستمر در سطوح مختلف اداری و اجتماعی است.
یکی از مصوبات مهم جلسه، برگزاری همایش ویژه تجلیل از خیرین مدرسهساز بود؛ همایشی که قرار است در یکی از روزهای «هفته فرهنگی کنگان» برگزار شود. مسئولان حاضر تأکید کردند چنین رویدادهایی علاوه بر تقدیر از خیرین گذشته، فرصتی برای جلب مشارکتهای جدید و آگاهیبخشی به جامعه درباره کمبودهای موجود است.
