به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله سعادتمند ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به بازدید کمیته نظارت شورای شهر از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: در این بازدید شاهد اقدامات ارزشمند و اثرگذار این سازمان بودیم که ورود به حوزه تکنولوژی هوش مصنوعی گامی مهم و همسو با دغدغه اصلی شورای شهر در زمینه هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان است.



سعادتمند با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها در تحقق شهر هوشمند افزود: بدون زیرساخت‌های مناسب، هوشمندسازی شهر امکان‌پذیر نخواهد بود و سازمان فاوا برای توسعه فعالیت‌های خود، به‌ویژه در بخش احداث رصدخانه، نیازمند حمایت‌های جدی و تأمین ساختمان مناسب است.



وی تصریح کرد: اگر امروز حمایت‌های لازم از این سازمان صورت گیرد، تحقق عینی شهر هوشمند در قم به زودی قابل مشاهده خواهد بود و این امر می‌تواند خدمات شهرداری را برای شهروندان تسهیل کند.



عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اولویت‌بندی تخصیص بودجه گفت: منطق حکم می‌کند که ابتدا نیازهای حیاتی سازمان‌های داخلی شهرداری مرتفع شود و پس از آن به مراکز خارج از شهرداری کمک شود.



وی عنوان کرد: در حال حاضر، سازمان فاوا نیازمند حمایت جدی و مستمر است تا بتواند مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد.



سعادتمند خاطرنشان کرد: در سال پایانی فعالیت شورای ششم، تمام تلاش شورا باید معطوف به حمایت از سازمان فاوا باشد تا برنامه هوشمندسازی شهر و بهبود ارائه خدمات به شهروندان به نتیجه برسد و اقدامات انجام‌شده اثربخشی لازم را داشته باشد.