به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن محمودی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، مراسم و برنامه‌های ویژه هفته زن در استان تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری این ایام گفت: با توجه به میلاد حضرت ام‌الائمه سلام‌الله‌علیها، برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در سطح استان تهران با شعار «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» برگزار خواهد شد.

محمودی همچنین به تقارن سالگرد میلاد حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه با ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها اشاره و افزود: مراسم جشن میلاد با حضور بانوان روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جشن بزرگ ایران بانو نیز روز چهارشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

محمودی در پایان به برنامه‌های متنوع هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری جشن‌های ویژه در محلات و مناطق ۲۲ گانه تهران، برپایی تجمعات و جشن‌های میلاد در بوستان‌های شهرستان‌های استان، اجرای مراسم و جشن در مساجد و هیئات مذهبی، تقدیر از مادران شهدا، برنامه‌های فرهنگی و سرود در مدارس به ویژه مدارس دخترانه، توجه ویژه به امامزادگان بانو، فرهنگ‌سازی تکریم مادران در خانواده‌ها، نشست‌ها و همایش‌های تبیین جایگاه زن، عفاف و حجاب، مادر و خانواده توسط مراکز دانشگاهی و فعالان مردمی، تولید و انتشار محتواهای مناسب در رسانه‌ها و فضای مجازی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام است.