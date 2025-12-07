  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

جشن بزرگ خانوادگی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) در بوشهر برگزار می شود

بوشهر- دبیر قرارگاه مردمی فعالیت‌های فرهنگی بوشهر از برگزاری جشن بزرگ مردمی میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور موکب‌ها و گروه‌های مردمی در ساحل شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشن بزرگ مردمی میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور موکب‌ها و گروه‌های مردمی خبر داد و اعلام کرد: این ویژه‌برنامه با هدف تجلیل از مقام مادر و زن و با مشارکت گسترده خانواده‌ها برگزار می‌شود.

دبیر قرارگاه مردمی فعالیت‌های فرهنگی بوشهر با بیان اینکه این جشن با مشارکت گسترده خانواده‌ها برگزار خواهد شد، گفت: امیدواریم بتوانیم محیطی سرشار از نشاط، معنویت و مهر به بانوی بزرگوار اسلام، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به آمادگی گسترده گروه‌های فرهنگی و مردمی در سراسر استان گفت: استان بوشهر پیشگام برگزاری جشن‌های مردمی در مناسبت‌های مذهبی است و این برنامه نیز با محوریت مردم عزیز و خانواده‌ها اجرا خواهد شد.

به گفته دبیر قرارگاه مردمی فعالیت‌های فرهنگی بوشهر، حضور فعال اقشار مختلف، جلوه‌ای تازه از همدلی اجتماعی و پاسداشت فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام را رقم خواهد زد.

برنامه‌های موکب‌های ساحلی

دبیر قرارگاه مردمی فعالیت‌های فرهنگی بوشهر، همچنین به تشریح برنامه‌های موکب‌های ساحلی پرداخت و اعلام کرد: این موکب‌ها با هدف ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی برای زائران و شهروندان، برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده‌اند.

وی گفت: برخی از این برنامه‌ها عبارتند از برپایی ایستگاه‌های صلواتی: موکب‌ها به منظور پذیرایی از مهمانان، ایستگاه‌های صلواتی با ارائه چای، شربت و خوراکی‌های سنتی دایر خواهند کرد.

وی به برگزاری مراسم‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: برنامه‌هایی شامل شعرخوانی، مداحی و سخنرانی با حضور بانوی حماسه ساز صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران سرکار خانم سحر امامی، با موضوع مقام مادر و زن و زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در این جشن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی و ایستگاه‌های مشاوره خانواده برای خانواده‌ها و جوانان از دیگر برنامه‌های این جشن خواهد بود، نمایشگاه‌های فرهنگی شامل نمایشگاه‌هایی از آثار هنری و فرهنگی مرتبط با زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام در موکب‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد، برنامه‌های ویژه برای کودکان نیز با برگزاری سرگرمی‌ها و فعالیت‌های ویژه برای کودکان به منظور آشنایی با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این جشن است.

حجت الاسلام اسماعیلی در پایان تاکید کرد: این جشن بزرگ به عنوان یک رویداد فرهنگی و مذهبی، فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در میان مردم و تجلیل از ارزش‌های اسلامی به شمار می‌آید.

