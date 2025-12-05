به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با گرامیداشت روز دانشجو اظهار کرد: دانشجویان موتور محرک اصلی جامعه اند. دانشگاه محل تربیت نسل جوان هر کشور که در آینده زمام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … را عهده دار می‌شوند.

خطیب جمعه کنگان بیان کرد: تشکل‌ها و جنبش دانشجویی در مقاطع تاریخی از جمله ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نقش برجسته‌ای ایفا کردند و لذا دانشجو نماد استکبار ستیزی و مقاومت در برابر استبداد و استعمار است.

محمودی با عنوان این مهم که جنبش دانشجویی نباید تریبون جریان خاصی باشد، گفت: جنبش دانشجویی باید پیشگام جهاد علمی و دانش و مهارت و خدمت به مردم و کشور باشد.

وی با بیان این مهم که دشمن به دنبال ایجاد حاشیه در دانشگاه‌ها است، بیان داشت: به تعبیر رهبری کلاس درس نباید جولانگاه کار سیاسی شود.

امام جمعه کنگان در پایان این بخش از خطبه‌ها با تاکید بر اخلاق محوری، قانون مداری، عنایت به مصالح ملی در حوزه دانشجویی، تصریح کرد: تحصیل، تهذیب و ورزش سه مطالبه مهم رهبری از جوانان از جمله دانشجویان است.

محمودی در ادامه خطبه‌ها با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نکوداشت روز مادر و هفته زن و بیان گوشه‌ای از فضائل و مناقب بزرگ بانوی عالم، عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر قرآن است و به فرموده نبی مکرم اسلام شناخت آن حضرت به منزله درک عظمت شب قدر است.

وی گفت: در عظمت بزرگ بانوی اسلام همین بس که «حدیث قدسی لولاک» در عظمت و شأن آن بزرگ بانو است.

خطیب جمعه کنگان با تاکید بر برگزاری با شکوه جشن میلاد عنوان کرد: نباید به به بهانه برخی برنامه‌ها و مراسم در سطح شهر شئون دین را زیر پا گذاشت و موجب هتک ارزش‌ها و تک در خاطر مؤمنین شد.

محمودی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد و معلم نفس، شهید محراب آیت الله دستغیب، اظهار داشت: سلوک و رفتار آن مرد الهی درس عرفان عملی بود و از افتخارات علمای کنگان اینکه بی‌واسطه یا با واسطه از محضر آن عالم و مجاهد بزرگ کسب علم کردند.

وی با اشاره به ۱۹ آذر سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تاکید بر این مهم که کشور در شرایط دشوار تهاجم فرهنگی قرار دارد، تصریح کرد: ساماندهی اوضاع فرهنگی کشور و ایستادگی در برابر دشمن در جنگ فرهنگی وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

امام جمعه کنگان به موضوع اسراف و هشدارهای رهبری در مورد مصرف بی رویه انرژی در کشور، اسراف به عنوان عاملی برای تضعیف کشور و کمک به دشمن و تهدیدی علیه امنیت ملی و سفره مردم، افزود: اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی و مدیریت هوشمند منابع از جمله راه‌های جلوگیری از اسراف در منابع کشور است.

خطیب جمعه در خطبه اول با استناد به زیبا کلامی از رسول مهربانی گفت: کوچک شمردن گناه، افتخار به گناه، خوشحالی کردن در اثر ارتکاب گناه و اصرار بر گناه چهار عاملی است که از خود گناه بدتر است.