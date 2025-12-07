جشن بزرگ مردمی میلاد حضرت فاطمه (س) در بوشهر برگزار می شود

زهرا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد سراسر نور و سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مادر گرانقدر امت اسلامی و الگوی بی‌نظیر زنان عالم، ستاد برگزاری جشن بزرگ حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، اقدام به برپایی جشن بزرگ میلاد با برکت بانوی دو عالم می‌کند.

وی افزود: این جشن باشکوه در ۲ شب پیاپی و با حضور پرشور خانواده‌ها برگزار خواهد شد و با اجرای بانوی حماسه‌ساز و مجری توانمند صداوسیما، سرکار خانم سحر امامی همراه خواهد بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر تصریح کرد: در این رویداد نورانی، پاتوق‌های دخترانه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، محیطی شاد و مفرح برای کودکان و خانواده‌ها، موکب‌های مردمی با پذیرایی گرم و همچنین اهدای جوایز نفیس برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

وی زمان و مکان برگزاری را این‌گونه اعلام کرد: این جشن در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸ الی ۲۲، در میدان شهید رئیسعلی دلواری برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در پایان اظهار کرد: از تمامی شهروندان، خانواده‌ها، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های مردمی دعوت می‌شود تا با حضور گرم و پرشور خود در این جشن نورانی، بار دیگر ارادت خالصانه‌شان را به ساحت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها ابراز نموده و در شادی این ایام مبارک سهیم باشند.