جهانیان: نام شهدا همیشه جاودان است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه با حضور در روستای پوزگاه بخش بندر ریگ شهرستان گناوه، با خانواده شهید امنیت، «عرفان یگانه» دیدار و از مقام شامخ این شهید والامقام تقدیر کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان امنیت به خصوص شهید یگانه، اظهار داشت: همه شهدا از سرمایه‌های ارزشمند نظام و نماد غیرت، وطن‌دوستی و امنیت ملی هستند.

وی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون ایثار جوانانی همچون شهید عرفان یگانه است که برای پاسداری از وطن، جان خود را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای ملی، دینی و اخلاقی است و مسئولان باید همواره با دیدار و رسیدگی به امور این عزیزان، قدردان فداکاری آنان باشند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در پایان با اهدا لوح یادبود به پدر شهید از مقام شامخ شهید یگانه تقدیر کرد و اظهار داشت: شهادت موجب افتخار است و نام و راه شهید، اصالت دارد و جاودان است و چشمه این معرفت تا ابد، جاری است و تا همیشه ادامه دارد.

این دیدار با همراهی دانیال اسفندیاری فرماندار شهرستان گناوه و هادی اخلاقی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، معاونان فرماندار و جمعی از مسئولان محلی، در منزل شهید امنیت، «عرفان یگانه» انجام شد و مسئولان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کردند.