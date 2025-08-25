به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه با همراهی مدیران استانی و شهرستانی و امام جمعه گناوه با حضور در منزل خانواده شهید حسینی زاده، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه زندگی شهدا باید سرمشق جوانان و نوجوانان قرار گیرد افزود: خانواده شهدا با صبر و استقامت، شایسته تکریم هستند.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت یادآور ایثار و فداکاری شهیدان خدمتگزار، رجایی و باهنر است و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی خدمات نظام اسلامی و قدردانی از تلاش‌های دولتمردان به شمار می‌رود.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با تقدیر از حضور استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استانی و محلی شهرستان گناوه افزود: حضور مسئولان در میان مردم، مایه امید و دلگرمی جامعه است

وی اضافه کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، حفظ وحدت، انسجام و همدلی میان مسئولان و مردم در این مقطع حساس کشور است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: خدمات نظام اسلامی باید به شکل شفاف به اطلاع مردم رسانده شود.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و شهید والامقام حسین‌زاده خاطرنشان کرد: عزت، اقتدار و صلابت امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و وظیفه ما تداوم راه شهیدان و تلاش برای تحقق اهداف والای آنان در مسیر خدمت به مردم است.

خانواده شهید حسینی زاده نیز با تقدیر از توجه استاندار، هفته دولت را تبریک گفتند.

شهید سید مرتضی حسینی زاده متولد ۱۳۴۴ در گناوه است که در سال ۱۳۶۱ در منطقه موسیان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.