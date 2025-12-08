به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی با هدف احیای بخشی از تاریخ اجتماعی سازمان به عنوان اولین و بزرگترین صندوق اجتماعی و بازنشستگی کشور، از بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و عموم مردم برای ارسال اسناد، تصاویر و آثار مرتبط با ۷۲ سال فعالیت سازمان، دعوت به مشارکت کرد.
این جشنواره توسط اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه آهنگ آتیه و با هدف احیای بخشی از تاریخ اجتماعی کشور و گردآوری و دریافت اسناد مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نزد ذینفعان در دورههای مختلف زمانی برگزار میشود.
مدارک و اسناد مرتبط با تأمین اجتماعی نزد بیمهشدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و عموم مردم شامل اسناد، صورت جلسهها، دیدارها، نمونههای قدیمی مدارک مربوط به بیمه و بازنشستگی (دفترچهها و امثال آن)، فیلمها، عکسها و فایلهای صوتی مرتبط با تاریخ تأمین اجتماعی از جمله آثاری هستند که شهروندان میتوانند در پاسخ به این فراخوان برای دبیرخانه این طرح ارسال کنند.
برای بارگذاری آنچه فکر میکنید به غنای آثار حوزه تأمین اجتماعی کمک میکند به صفحه فراخوان در وبگاه مؤسسه آهنگ آتیه از طریق این لینک https://www.ahangeatiye.ir/documents/ مراجعه فرمائید. در پایان به مشارکتکنندگان در این طرح به قید قرعه جوایزی اختصاص داده میشود.
