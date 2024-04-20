پذیرش اسناد درمانی بازنشستگان تا پایان اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: با توجه به عدم برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۳ و جهت تسهیل روند درمانی بیمه شدگان این صندوق، تا پایان اردیبهشت و مشخص شدن برنده مناقصه، جهت خدمات بستری، اعمال جراحی، رادیوتراپی، تهیه داروی بیماران خاص و همچنین شیمی درمانی در مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ معرفی‌نامه آنلاین صادر می‌شود.

همچنین پذیرش امانی اسناد خسارت درمانی سال ۱۴۰۳ در شعب آن شرکت همچنان صورت می‌پذیرد و بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان عزیز نیست.

در این اطلاعیه به افراد تحت پوشش خدمت بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری توصیه شده است که با توجه به عدم ثبت مدارک در سامانه نرم افزاری بیمه، بیمه شدگان، اسناد ۱۴۰۳ را تا مشخص شدن شرکت بیمه برای سال ۱۴۰۳، نزد خود نگهداری کنند.