زمانی: مرکز توانبخشی و درمانی در شیروان افتتاح شد

عقیل زمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور وبیناری وزیر آموزش و پرورش و مسؤولان خراسانشمالی مرکز آموزشی، توانبخشی و درمانی اختلالات یادگیری(LD) در شیروان افتتاح شد.
وی افزود: مرکز توانبخشی شیروان شامل ظرفیتهایی چون شنواییسنجی، تربیت شنوایی، بیناییسنجی، درمان کودکان کم بینا، تشخیص مشکلات گفتاری و گفتار درمانی، روانسنجی، مشاوره و مداخلههای آموزشی و کار درمانی است.
زمانی بیان کرد: هدف از تأسیس این مرکز ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان دارای اختلالات یادگیری است.
وی ضمن اظهار امیدواری در راستای جلوگیری از افت تحصیلی این دانشآموزان گفت: انشاالله با همکاری و تلاش اولیا و مشاوران این مرکز گامهای ارزشمندی در این خصوص برداشته میشود.
