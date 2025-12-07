محمد زعفرانیه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بزرگ شطرنج ریتد کشوری با همکاری فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و اداره ورزش و جوانان در تاریخ ۲۱ آذر ماه در شیروان برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقات به صورت ریتد و طبق قوانین فدراسیون بینالمللی شطرنج (فیده) برگزار میشود و قرعهکشی به روش سوئیسی انجام میشود که زمان بازی برای هر فرد بازیکن ۱۰ دقیقه خواهد بود.
رئیس هیأت شطرنج شیروان بیان کرد: به همه نفرات برتر ضمن اهدای حکم قهرمانی جایزه نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای همه مقام آوران در نظر گرفته شده است.
