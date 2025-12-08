  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

برگزاری مراسم گرامی‌داشت درگذشت فرزند نماینده لردگان با حضور رئیس مجلس

برگزاری مراسم گرامی‌داشت درگذشت فرزند نماینده لردگان با حضور رئیس مجلس

مراسم گرامیداشت درگذشت فرزند نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه مقننه در مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود فرزند سید روح الله موسوی نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ۱۷ آذر با حضور تعدادی از مسئولین کشور از جمله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دوازدهم، نمایندگان ادوار و همچنین تعدادی از وزرا در مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد.

در این مراسم همچنین علاوه بر مسئولین آحاد مردم استان چهارمحال بختیاری و تنی چند از سران قبایل بختیاری حضور داشتند.

گفتنی است فرزند جوان نماینده مردم لردگان در مجلس هفته گذشته بر اثر سانحه آتش سوزی و پس از گذشت چند روز بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران از دنیا رفت و پس از آن بود که موضوع فوت پسر این نماینده در حالی که در یک رستوران کارگری می‌کرده و هیچکدام از همکاران او از مسئولیت پدرش اطلاعی نداشتند به عنوان آقازاده شریف در فضای رسانه‌ای کشور انعکاس گسترده‌ای داشت.

کد خبر 6682503
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها