  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

انتقاد راستینه از سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی کشور

انتقاد راستینه از سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی کشور

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت اعتبارات بخش فرهنگ تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است و پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبارات بخش فرهنگ تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود که کفاف هزینه‌های این بخش را نمی‌دهد.

وی افزود: در کشور چهار دستگاه اصلی و تعداد زیادی دستگاه‌های فرعی در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند و تخصیص تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور، پاسخگوی نیازهای گسترده این بخش نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تخصیص اعتبار در حوزه فرهنگ هزینه‌کرد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

راستینه خاطرنشان کرد: همان‌طور که به قدرت موشکی و دفاعی توجه می‌کنیم، باید برای تقویت قدرت نرم کشور نیز سرمایه‌گذاری کنیم. وی افزود قدرت نرم ایران در بخش فرهنگ متجلی است و نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد؛ بلکه لازم است با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، قدرت نرم کشور بیش از پیش تقویت شود.

کد خبر 6682339
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها