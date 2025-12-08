انتقاد راستینه از سهم ناچیز فرهنگ از بودجه عمومی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبارات بخش فرهنگ تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور را شامل میشود که کفاف هزینههای این بخش را نمیدهد.
وی افزود: در کشور چهار دستگاه اصلی و تعداد زیادی دستگاههای فرعی در حوزه فرهنگ فعالیت میکنند و تخصیص تنها سه درصد از بودجه عمومی کشور، پاسخگوی نیازهای گسترده این بخش نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تخصیص اعتبار در حوزه فرهنگ هزینهکرد نیست، بلکه سرمایهگذاری محسوب میشود.
راستینه خاطرنشان کرد: همانطور که به قدرت موشکی و دفاعی توجه میکنیم، باید برای تقویت قدرت نرم کشور نیز سرمایهگذاری کنیم. وی افزود قدرت نرم ایران در بخش فرهنگ متجلی است و نباید مورد کمتوجهی قرار گیرد؛ بلکه لازم است با افزایش سرمایهگذاری در این حوزه، قدرت نرم کشور بیش از پیش تقویت شود.
