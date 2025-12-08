قالیباف: انتخابات تناسبی گامی بزرگ و تحولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را با اهمیت برشمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین این دوره از انتخابات را متفاوت‌تر از انتخابات‌های گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنها با شوراها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلان‌تر بپردازد.

وی ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کارهای مطالعاتی صورت گرفته در گذشته، وظایف شوراها را در قانون مربوطه به روز رسانی کنیم تا پارلمان شهری متناسب با شرایط امروز نقش آفرینی کند.

قالیباف با بیان اینکه فرآیند انتخابات طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر خود برگزار می‌شود تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران گامی بزرگ، تحولی و حرکتی رو به جلو است و طبق قانون مجلس نیز برای سایر شهرهای بزرگ و نیز در دوره‌های آینده برای مجلس نیز اتفاق می‌افتد.

وی سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که در این دوره در کشور تجربه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و افزود: دولت و مجلس در تعامل هم در این مسیر قدم بر خواهند داشت.

اسکندر مؤمنی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: ما در وزارت کشور با تمام توان پای کار هستیم و در جلسات متعدد با احزاب مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و اصحاب رسانه افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

مؤمنی با اشاره به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

وی افزود: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیرمستقیم عمل کنند و با معرفی لیست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

وی گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور افزود: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات مشارکت را تقویت خواهد کرد.