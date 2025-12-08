۶۳ ماینز غیرمجاز در کاشان و آران و بیدگل کشف و ضبط شد

شاپور حدادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه استفاده از ماینرهای غیرمجاز سبب فشار به باز توزیع برق می‌شود، اظهار کرد: شرکت توزیع برق به شدت با این ماینرهای غیرمجاز برخورد می‌کند.

وی با اشاره به کشف و ضبط ۶۳ ماینز غیرمجاز در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابراز کرد: از این ماینرها ۶۲ عدد روشن و یک ماینر خاموش بود.

رئیس اداره برق کاشان با اشاره به اینکه از ۶۲ ماینر روشن ۵۸ ماینر در کاشان به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: از این تعداد ۵۵ ماینر در یک سوله یک شرکت صنعتی و سه عدد هم در یک منزل مسکونی به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند.

وی افزود: پنج ماینر دیگر نیز در آران و بیدگل در سوله یک شرکت صنعتی فعالیت غیر مجاز داشتند.

حدادی‌پور با بیان اینکه متخلفان پس از دستگیری به مراجع قضائی تحویل داده شدند، تصریح کرد: این اقدام هشداری جدی به سودجویانی است که با سوءاستفاده از منابع عمومی، منافع مردم را به خطر می‌اندازند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با گزارش محل فعالیت ماینرهای غیرمجاز به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، از پاداش‌های ارزنده نیز برخوردار شوند.