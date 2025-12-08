  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

قائمی‌نژاد: استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در اسفراین متوقف شد

قائمی‌نژاد: استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در اسفراین متوقف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی اسفراین از کشف دو دستگاه ماینر غیرمجاز و دستگیری متهم مرتبط در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی اسفراین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل دو دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات ضبط‌شده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6681558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها