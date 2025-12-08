به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی اسفراین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل دو دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات ضبط‌شده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.