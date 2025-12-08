۹۶ ماینر استخراج ارز دیجیتال در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: با تلاش و همکاری مجدانه پایگاه دریابانی قشم تعداد ۹۴ دستگاه ماینر در گشت دریایی و ۲ ماینر نیز در روستای شیب دراز کشف و با حکم دستگاه قضائی ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه مستمر جمع آوری ماینرهای غیرمجاز در شهرستان قشم همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افت ولتاژ شدید برق به‌ویژه در فصل گرم سال، استفاده غیرمجاز توسط برخی افراد سودجو و منفعت طلب است که همواره باعث آسیب به تجهیزات شبکه و همچنین وسایل شهروندان می‌شود.

ماینرها به دلیل مصرف بالای انرژی و بارگذاری شدید بر روی شبکه برق، می‌توانند آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های برق وارد کنند. این دستگاه‌ها با ایجاد تقاضای ناگهانی و بالا در ساعات اوج مصرف، باعث افزایش فشار بر روی ترانسفورماتورها و خطوط انتقال می‌شوند که ممکن است منجر به کاهش کیفیت برق، افت ولتاژ و حتی خاموشی‌های ناخواسته شود.

علاوه بر این، تداوم فعالیت ماینرها در مقیاس وسیع می‌تواند به افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در توزیع برق برای سایر مصرف‌کنندگان منجر شود، که این امر به نوبه خود می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه منتهی گردد.

شهروندان در صورت اطلاع از اماکن مشکوک به فعالیت دستگاه‌های ماینر، مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با ذکر آدرس پیامک و یا با مراجعه به سامانه ثبت گزارش رمز ارز غیر مجاز به نشانی www.tavanir.org.ir ماینرهای غیرمجاز را اعلام نمایند.

اطلاعات گزارش دهندگان محرمانه خواهد ماند و شهروندان با شناسایی و گزارش دستگاه ماینر فعال پاداش دریافت می‌کنند.