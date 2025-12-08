به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان‌نیا گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای روز سه‌شنبه تغییری نکرده و هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی یا نهادهای خدماتی مشمول تعطیلی نخواهند شد.

وی با اشاره به برخی اخبار غیررسمی در فضای مجازی افزود: بر اساس مصوبه ستادهای مربوطه و بررسی‌های صورت‌گرفته، استان قم در تاریخ یادشده با شرایطی روبه‌رو نیست که منجر به متوقف شدن فعالیت مراکز اداری یا آموزشی شود؛ بنابراین کلیه مدارس در تمام مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات استان موظفند امور جاری خود را طبق روال همیشگی ادامه دهند.

معاون استاندار قم تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات خود را طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده ارائه کنند و هیچ‌گونه بخشنامه یا دستور جدیدی مبنی بر تعطیلی یا دورکاری صادر نشده است.

رحمان‌نیا در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به تعطیلی‌ها یا تغییر در روند فعالیت ادارات را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و پیام‌های غیرمعتبر فضای مجازی خودداری کنند.