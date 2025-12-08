به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی پور در نشست کارگروه زیستی شورای پدافند غیرعامل هرمزگان گفت: این بیماری ویروسی که به سرعت می‌تواند بین پرندگان گسترش یابد، تهدیدی جدی برای صنعت مرغداری و همچنین سلامت عمومی است.

وی گفت: آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که در صورت آلوده شدن پرندگان، احتمال انتقال این بیماری به انسان‌ها نیز وجود دارد، بنابراین رعایت اصول بهداشتی و پیشگیرانه بسیار اهمیت دارد.

فخرآبادی پور افزود: تاکنون موردی از این بیماری در هرمزگان مشاهده نشده، اما در استان‌هایی شمالی مانند گیلیان و مازندران این بیماری شیوع دارد و در انتقال جوجه و مرغ از مناطق آلوده به استان باید مراقب بود.

وی به عموم مردم هشدار داد که باید اقدامات پیشگیرانه به دقت رعایت شود تا از بروز و انتشار این بیماری جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان همچنین تاکید کرد که خرید و فروش هرگونه پرنده زنده، مرغ، خروس، جوجه و تخم‌مرغ غیرمجاز و فاقد گواهی حمل بهداشتی دامپزشکی، در سطح استان ممنوع است.

فخرآبادی پور گفت: فروش پرندگان در ماشین‌های پرنده‌فروشی و دست‌فروشی نیز در هیچ شرایطی مجاز نیست.

وی از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده چنین مواردی، سریعاً آن را به اداره دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: برای پیشگیری از شیوع این بیماری باید آموزش هدفمند مردم و دامداران در دستور کار قرار گیرد.

احمد نفیسی افزود: فرمانداران نیز در شهرستان‌ها باید مراقبت‌های لازم را داشته باشند و بر بازارهای عرضه پرندگان زنده مانند کارگزاری و ۲۲ بهمن در بندرعباس و پنجشنبه بازار میناب نظارت کنند.

استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهاجرت پرندگان در فصل‌های سرد سال است. تالاب‌های این استان میزبان هزاران پرنده مهاجر از جمله انواع اردک‌ها، فلامینگوها و مرغابی‌ها هستند که از مناطق سردسیر به این نواحی مهاجرت می‌کنند.

انسان در ارتباط مستقیم با پرندگان بیمار یا لاشه‌های پرندگان کشته شده نیز می‌تواند به این بیماری مبتلا شود.