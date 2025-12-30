نفیسی: صیانت از امنیت غذایی کشور نیازمند دقت و نظارت مستمر است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پدافند غیرعامل استان هرمزگان با دستور کار بررسی تب برفکی و آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، به ریاست احمد نفیسی، قائم‌مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و با حضور اعضای مربوطه برگزار شد.

در این جلسه، احمد نفیسی ضمن قدردانی از مجموعه دامپزشکی استان و دستگاه‌هایی که در این حوزه همکاری داشته‌اند، اظهار کرد: در شرایط کنونی، صیانت از امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است با دقت و حساسیت بیشتری از بروز مشکلات جدید در این حوزه جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه موضوع مقابله با بیماری‌های دامی محدود به مرکز استان نیست، افزود: تمامی شهرستان‌ها باید به‌ویژه در زمینه تب برفکی و آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان هوشیار باشند و فرمانداران این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان بر ضرورت تعامل با استان‌های همجوار تأکید کرد و گفت: با توجه به ورود نهاده‌ها و پرندگان از برخی استان‌ها به هرمزگان، لازم است مکاتبات و هماهنگی‌های لازم برای کنترل و پیشگیری از مخاطرات احتمالی انجام شود.

نفیسی با اشاره به وجود بازارهای پرنده‌فروشی در بندرعباس بیان کرد: ساماندهی مراکز پرنده‌فروشی از جمله بازار ۲۲ بهمن و کارگزاری ضروری است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ معیشت فعالان این حوزه، نظم و نظارت لازم نیز برقرار باشد.

وی همچنین بر لزوم استقرار ناظر فنی در باغ پرندگان بندرعباس و باغ پرندگان قشم تأکید کرد و افزود: پایش مستمر و نظارت تخصصی در این مراکز باید به‌صورت منظم انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به موقعیت مرزی و ورودی استان گفت: نباید در حوزه تشخیص و آزمایش‌های تخصصی وابسته به سایر استان‌ها باشیم و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

نفیسی در ادامه به وضعیت خودروهای فرسوده دامپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: با نهایی شدن مجوز ورود خودرو از منطقه آزاد، امیدواریم زمینه نوسازی ناوگان در دستگاه‌های اجرایی از جمله دامپزشکی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه شهرستان میناب به‌عنوان قطب دام استان، تأکید کرد: لازم است فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی، توجه و نظارت ویژه‌ای بر این حوزه داشته باشند.