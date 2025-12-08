  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:عدم النفع بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص نخستین سفر استانی وزیر ارتباطات در پاییز سال ۱۴۰۳ نوشت: سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاییز سال گذشته، در نخستین سفر استانی خود به خراسان رضوی، در جمع فعالان اقتصادی مشهد گفت که عدم النفع بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

صفحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پستی دیگر در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار صحبت‌های وزیر ارتباطات در نخستین سفر استانی مشهد در آذر ماه سال ۱۴۰۳ در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: عدم‌النفع بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ، بیش از ۵۰ همت است. خسارات استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات برای کسب‌وکارها، مهاجرت نخبگان و آلودگی شبکه ارتباطی، متوجه تمام بخش ارتباطات است.

هنگامه فروغی

