مصطفی پوردهقان اردکانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر رفع فیلتر تلگرام در چهارشنبه هفته جاری گفت: به‌صورت رسمی هنوز زمان دقیقی اعلام نشده و من شخصاً چیزی درباره چهارشنبه نشنیده‌ام، اما طبق آنچه دوستان در دولت مطرح کرده‌اند، در ماه پیش رو و در نتیجه مذاکراتی که انجام شده، قرار است تکلیف موضوع رفع فیلتر تلگرام مشخص شود.

وی افزود: بر اساس این گفته‌ها، احتمالاً در دی ماه تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد و وضعیت رفع فیلتر روشن می‌شود.

به گزارش مهر، بنا بر اخبار منتشر شده در فضای مجازی، کمیته رفع فیلترینگ در جلسه اخیر خود پس از بررسی‌های فنی و حقوقی با رفع محدودیت پیام‌رسان تلگرام موافقت کرده است.

همچنین پیش از این الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم ۲۷ آذر با اشاره به سالگرد بازگشایی مسدودیت های پلتفرم‌های واتس آپ و گوگل پلی و اقدامات دولت برای برداشته شدن فیلتر تلگرام اعلام کرده بود که برنامه‌ای وجود دارد، اما زمان آن را من اجازه ندارم اعلام کنم.