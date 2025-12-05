فیس تایم و اسنپ چت در روسیه فیلتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه اپ تماس ویدئویی فیس تایم متعلق به اپل را مسدود کرده است. به گفته راسکامنادزر، ناظر ارتباطات روسیه این اقدام بخشی از تسریع سخت گیری ها بر پلتفرم‌های فناوری خارجی است که به گفته مقامات روسی از آنها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شود.

مسدودیت فیس تایم در راستای فیلترینگ یوتیوب (متعلق به گوگل)، واتس اپ (متعلق به متا) و تلگرام در این کشور انجام شده است.

هرچند برخی منتقدان معتقدند کنترل‌ها بر ارتباطات خصوصی در این کشور بیشتر شده است، اما روسیه اعلام کرده قوانینی برای اجرای اقدامات وجود دارد. مقامات روسی در سال جاری میلادی اپ پیام رسان دولتی مکس را راه اندازی کردند.

راسکامنادزر در بیانیه ای ایمیلی در این باره گفت: طبق گزارش سازمان‌های مجری قانون از فیس تایم برای سازماندهی و انجام حملات تروریستی، جذب افراد برای انجام اعمال خلاف قانون، کلاهبرداری و جرایم دیگر علیه شهروندان روسی استفاده می‌شود.

این ناظر ارتباطات به شواهدی در این باره اشاره نکرده است.

علاوه بر آن خبرگزاری رسمی RIA روسیه در اقدامی دیگر دسترسی به اسنپ چت را ممنوع کرد. به گفته مقامات یکی از دلایل این فیلترینگ آن است که از اسنپ چت برای سازماندهی و انجام فعالیت‌های تروریستی در کشور و جذب افراد برای انجام اعمال خلاف قانون استفاده شده است.