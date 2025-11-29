به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۸ آذر) در جریان بازدید از آزادراه شمالی کرج با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه و آثار ترافیکی آن، بر اهمیت مهندسی، تأمین مالی و نقش بین‌استانی این آزادراه تأکید کرد و گفت: افتخار بزرگی است که از طراحی تا ساخت و پیشرفت این پل، تماماً توسط جوانان همین سرزمین انجام شده و مهندسان توانمند، این پروژه را در زمره طرح‌های شاخص کشور قرار داده‌اند.

وی افزود: این پروژه با مشارکت دولت و شهرداری در حال اجراست و این مشارکت نه تنها می‌تواند بار ترافیکی شهر کرج، استان البرز و استان تهران را کاهش دهد، بلکه چون پروژه‌ای بین‌استانی است، بر ترافیک بیش از ۱۰ استان که از این مسیر در اتوبان قزوین - تهران عبور می‌کنند، اثرگذار خواهد بود.

صادق بیان کرد: افزون بر اینکه این پروژه یک شاهکار مهندسی در سطح ملی است، با وجود خروجی‌هایی که در امتداد این پل و مسیر احداث‌شده تعریف شده، در ترافیک درون‌شهری کرج نیز اثرگذاری جدی خواهد داشت. این نکته قوتی است که هم کرج، هم استان البرز، هم استان تهران و هم امتداد مسیر تا قزوین از آن بهره‌مند خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته بازدید انجام شد و امسال نیز این بازدید مجدد صورت گرفت. پیشرفت فیزیکی پروژه با وجود تمام محدودیت‌ها چشمگیر است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم اعلام کنیم که آزادراه افتتاح خواهد شد تا مردم استان‌های تهران و البرز و بسیاری از مسافرانی که از این مسیر عبور می‌کنند، هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: در حوزه تأمین مالی، پیش‌بینی‌هایی از قبل انجام شده بود و حتی از طریق مولدسازی اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بخشی از منابع پروژه تأمین شد. تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مالی خود شهر نیز با اتکا به مولدسازی اراضی بهره بگیریم. بر اساس توضیحاتی که ارائه شده، ۲۳ درصد ترافیکی که از اتوبان به سمت قزوین حرکت می‌کند، به این مسیر منتقل خواهد شد که عددی قابل توجه است؛ زیرا حجم رفت‌وآمدها در این محور بسیار بالاست.

صادق تصریح کرد: می‌خواهم تأکید کنم که این پروژه نه تنها در ترافیک ورودی و خروجی تهران و ارتباط میان دو استان اثر دارد، بلکه برای شهر کرج نیز گشایش‌های مهمی ایجاد خواهد کرد. در کنار این طرح، پروژه‌های دیگری نیز در دستور کار است. آزادراه شمالی کرج به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود یک شاهکار مهندسی محسوب می‌شود و مطمئن باشید این پل نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: پروژه آزادراه شمالی کنارگذر کرج نیز مشارکتی است و طبیعتاً عوارضی خواهد داشت. وقتی بخش خصوصی آزادراه را می‌سازد و بهره‌برداری می‌کند، نرخ آزادراه نیز باید متناسب با آن تنظیم شود و این موضوع هم‌اکنون تعیین تکلیف شده است. این پروژه با مشارکت شهرداری نیز همراه است و بنابراین اخذ عوارض حتماً انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع افزایش نرخ عوارض از آزادراه گفت: خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که در ستاد تنظیم بازار داشتیم، ارزش‌گذاری و نرخ‌گذاری آزادراهی به مسیر درست خود بازگشته است.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه ریلی نیز پروژه‌های دیگری در حال اجراست. مسیر ریلی میانه - اردبیل با ایستگاه‌های مربوطه و همچنین خط آهن چابهار - زاهدان که سال‌هاست منتظر بهره‌برداری از آن هستیم، تا پایان سال با تمام توان در مسیر تکمیل قرار دارد.