به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک مطالعه جدید که شامل ۱۱ میلیون نفر است، نشان میدهد که اگر فردی مبتلا به آپنه خواب تشخیص داده شود اما از دستگاه فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) برای کنترل آن استفاده نکرده باشد، احتمال ابتلاء به پارکینسون تقریباً دو برابر میشود.
دکتر «گرگوری اسکات»، نویسنده همکار این مطالعه از دانشگاه اورگن، گفت: «عدم درمان آپنه خواب احتمال ابتلاء به پارکینسون را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.»
پارکینسون، یک بیماری عصبی لاعلاج است که با افزایش ناتوانی مشخص میشود.
خطر ابتلاء به این بیماری پس از ۶۰ سالگی به طور پیوسته افزایش مییابد.
در مطالعه جدید، اسکات و همکارانش سوابق پزشکی ۱۱ میلیون نفر از ارتش ایالات متحده را که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲ تحت مراقبتهای پزشکی قرار داشتند، بررسی کردند.
حتی پس از تعدیل اختلالهای بالقوه مانند چاقی، سن و فشار خون بالا، این تیم دریافت که داشتن آپنه خواب درمان نشده، در مقایسه با افرادی که آپنه آنها با CPAP درمان شده است، تقریباً دو برابر احتمال ابتلاء به پارکینسون را افزایش میدهد.
آپنه خواب شامل مشکلات تنفسی مکرر در طول خواب است که میتواند بر میزان اکسیژنی که به مغز میرسد تأثیر بگذارد.
دکتر «لی نیلسون»، نویسنده اصلی این مطالعه، در یک بیانیه خبری توضیح داد: «اگر تنفس شما متوقف شود و اکسیژن در سطح طبیعی نباشد، احتمالاً نورونهای مغز نیز در سطح طبیعی کار نمیکنند.»
نیلسون گفت: «این شرایط را شب به شب و سال به سال در نظر بگیرید و ممکن است توضیح دهد که چرا رفع مشکل با استفاده از CPAP ممکن است در برابر بیماریهای عصبی، از جمله پارکینسون، تا حدودی مقاومت ایجاد کند.»
نیلسون خاطرنشان کرد که CPAP نسل جدید آسانتر و مؤثرتر از همیشه است.
