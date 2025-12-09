بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی کماکان طی امروز سه‌شنبه و تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از غروب سه‌شنبه لغایت چهارشنبه‌شب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارش‌ها در اکثر نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی استان افزوده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد خواهیم بود.

مرادپور، بیان داشت: در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، مجدداً از جمعه‌شب و طی روزهای آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.