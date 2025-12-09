  1. استانها
گلخانه ‌داران آذربایجان‌غربی با کاهش دما اقدام پیشگیرانه کنند

ارومیه- سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی باصدور هشداری از گلخانه‌داران خواست برای کاهش آسیب های احتمالی اقدامات پیشگیرانه اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به دنبال صدور اطلاعیه‌ای از سوی اداره کل هواشناسی استان، نسبت به نفوذ توده هوای سرد، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع سیل در بسیاری از نقاط استان هشدار داد و از گلخانه‌داران خواست اقدامات پیشگیرانه را فوراً اجرا کنند.

به دنبال اعلام اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی مبنی بر تشدید سامانه بارشی، کاهش دما و احتمال بروز سیلاب، ضرورت اتخاذ تمهیدات حفاظتی در واحدهای گلخانه‌ای مورد تأکید قرار گرفته لذا گلخانه‌داران باید با دقت کامل نسبت به کنترل و پایش تجهیزات خود اقدام کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه بر کنترل عملکرد صحیح سیستم‌های گرمایشی و انجام سرویس‌های لازم، تمیز کردن پوشش گلخانه برای افزایش جذب نور و بهبود راندمان گرمایشی، نصب یا اصلاح پرده انرژی با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و برق، بررسی کامل سیستم روشنایی گلخانه، کنترل عایق‌بندی سازه جهت جلوگیری از اتلاف حرارت، ارزیابی دقیق پوشش گلخانه از نظر وجود هر گونه سوراخ یا آسیب، تعمیر و سرویس فوری تجهیزات گرمایشی و سایر بخش‌های حساس تأکید شده است.

