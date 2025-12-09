به گزارش خبرگزاری مهر، لاله اشرفی با اشاره به آغاز بارش برف در گردنه چری گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و شروع بارش برف از امروز، تمامی ماشینآلات سبک و سنگین راهداری در مسیرهای کوهستانی استان مستقر شدهاند تا ضمن پاکسازی مسیرها، ایمنی سفر هموطنان را تضمین کنند.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان افزود: از شهروندان و مسافران تقاضا داریم حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و با احتیاط کامل در گردنهها تردد کنند.
رئیس مرکز مدیریت راهها تصریح کرد: راهداران استان با آمادهباش ۲۴ ساعته، ضمن بازدید مستمر مسیرها، اطلاعرسانی به موقع درباره وضعیت جادهها و انسداد احتمالی را نیز انجام خواهند داد تا کمترین مشکل برای رانندگان ایجاد شود.
اشرفی در پایان از همکاری مردم و رانندگان خواست تا با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجربه سفری ایمن و بدون حادثه در مسیرهای برفگیر استان داشته باشند.
نظر شما