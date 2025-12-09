اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی بر ضرورت استفاده از زنجیرچرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، با شدت گرفتن بارش برف در برخی محورهای استان به‌ویژه محورهای کوهستانی و برف‌گیر، ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد در این مسیرها بیش از گذشته مورد تأکید است.

بر اساس این گزارش، عدم استفاده از زنجیرچرخ و بی‌توجهی به بررسی سلامت خودرو در شرایط زمستانی، در ساعات اخیر موجب اختلال در تردد و ایجاد توقف‌های مقطعی در برخی مسیرها شده است که باعث کند شدن عملیات راهداری زمستانی در برخی نقاط شده است.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تمامی رانندگان می‌خواهد پیش از ورود به محورهای برفی و آغاز سفر: زنجیر چرخ و لوازم زمستانی به همراه داشته باشند، از سلامت سیستم ترمز، بخاری، برف‌پاک‌کن و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند و در شرایط لغزندگی با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند.

راهداران استان در آماده‌باش کامل بوده و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محورهای تحت‌تأثیر به‌صورت مستمر ادامه دارد.