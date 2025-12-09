  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی بر ضرورت استفاده از زنجیرچرخ

ارومیه - راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای به دلیل شدت گرفتن بارش برف بر لزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی در محورهای استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، با شدت گرفتن بارش برف در برخی محورهای استان به‌ویژه محورهای کوهستانی و برف‌گیر، ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد در این مسیرها بیش از گذشته مورد تأکید است.

بر اساس این گزارش، عدم استفاده از زنجیرچرخ و بی‌توجهی به بررسی سلامت خودرو در شرایط زمستانی، در ساعات اخیر موجب اختلال در تردد و ایجاد توقف‌های مقطعی در برخی مسیرها شده است که باعث کند شدن عملیات راهداری زمستانی در برخی نقاط شده است.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تمامی رانندگان می‌خواهد پیش از ورود به محورهای برفی و آغاز سفر: زنجیر چرخ و لوازم زمستانی به همراه داشته باشند، از سلامت سیستم ترمز، بخاری، برف‌پاک‌کن و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند و در شرایط لغزندگی با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند.

راهداران استان در آماده‌باش کامل بوده و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محورهای تحت‌تأثیر به‌صورت مستمر ادامه دارد.

