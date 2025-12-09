به گزارش خبرنگار مهر، قطب‌الدین صادقی شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از پوستر بیستمین دوره جشنواره اظهار داشت: هنرمندان سراسر مناطق کردنشین به ویژه سقزی‌ها باید برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره بیشتر تلاش کنند تا این جشنواره هر ساله با کیفیت بهتری برگزار شود.

وی با بیان اینکه این رویداد فرهنگی مایه افتخار این شهرستان است، یادآور شد: یکی از مهمترین مسائل یک شهر فرهنگ و هنر است بنابراین باید این فرهنگ غنی را ترویج و برای نمایش آن تلاش کنیم.

صادقی با اشاره به اینکه در جشنواره‌های مدرن امروزی رقابت جایی ندارد، افزود: ما باید به عنوان هنرمند همدل، متحد و حرفه‌ای باشیم و جشنواره را به مکانی برای درک متقابل هم و همدلی تبدیل کنیم.

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز تاکید کرد: جشنواره بیستم با تلاش شبانه روزی هنرمندان از روز چهارشنبه ۱۹ تا ۲۳ آذرماه با شور و هیجان در شهرستان سقز برگزار می‌شود و امیدواریم جشنواره با کیفیتی برگزار کنیم.

وی گفت: جشنواره تئاتر کوردی سقز به عنوان برند ارزشمند کردستان تداعی پیام صلح، همدلی و تبادل نظر بین هنرمندان کرد است.