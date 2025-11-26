برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز با حضور ۱۳ گروه نمایشی

به گزارش خبرنگار مهر، قطب الدین صادقی شامگاه چهارشنبه در نشست هم اندیشی پیرامون برگزاری جشنواره بیستم در دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کُردی سقز که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز برگزار شد، با بیان اینکه جشنواره تئاتر کُردی متعلق به همه کردهای سراسر جهان است، اظهار داشت: تئاتر به عنوان یک برند فرهنگ باید فرهنگ، تمدن، آئین‌ها و سنتهای مناطق کردنشین را روایت کند.



این هنرمند برجسته عرصه تئاتر بر برگزاری هرچه بهتر جشنواره بیستم تاکید کرد و گفت: تئاتر کُردی همبستگی و اتحاد را میان همه کردها مستحکم می‌کند و همواره برای ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر آن تلاش می‌کند.



وی گفت: جشنواره تئاتر کُردی سقز نیازمند سیاستگذاری و حمایت همه جانبه هنرمندان و مسئولان است بنابراین ارتقا و توسعه جایگاه این جشنواره مستلزم تلاش و حمایت دلسوزان تئاتر است.



صادقی اضافه کرد: تئاتر کُردی سقز باید فضیلت‌های معنوی کورد را روایت و تاریخ، تمدن و آئین‌های سنتی را به نمایش بگذارد.

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز با اشاره به اینکه هنرمندان باید بیشتر به داستان‌ها و نمایش نامه‌های کُردی روی بیاورند، تاکید کرد: گروه‌های نمایشی راه یافته به این دوره از جشنواره باید فرهنگ غنی، زیبایی و شهامت کُردها را نشان دهد.

ارسال ۳۹ اثر به دبیرخانه جشنواره



دبیر اجرایی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز هم در این نشست گفت: طی فراخوان قبلی دبیرخانه، ۳۹ اثر نمایشی از نقاط مختلف ایران و خارج از مرزهای کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و با حضور گروه‌هایی از کشورهای مختلف و هنرمندان برجسته ایرانی، سقز آماده می‌شود تا به مرکز مهمی برای تئاتر کُردی تبدیل شود.



حمیدرضا خوشبخت افزود: ۱۳ اثر از ۳۹ اثر ارسالی به دبیرخانه، در جشنواره بیستم حضور خواهند داشت که از این تعداد، ۶ اثر از کشورهای خارجی و ۷ اثر از شهرهای داخل کشور حضور خواهند داشت.



وی اضافه کرد: اثرهای خارجی از دهوک و حلبچه از اقلیم کردستان، دو اثر از سوریه، یک اثر از ماردین ترکیه در جشنواره بیستم حضور خواهند داشت، همچنین نمایش‌های از شهرهای سنندج، کرمانشاه، ارومیه، کار مشترک سقز مهاباد و دیواندره به روی صحنه خواهند رفت.



اثرهای خارجی شامل:



۱_ «قەڵای دم دم» با کارگردانی رەجەب ئێچێن از ماردین ترکیه



۲_ «شەوێک له‌بیرنەکراو» به کارگردانی خەڵات نەوزاد از حلبچه



۳_ «پارانۆیا» به کارگردانی مێهمێت عۆمه‌ر از سوریه



۴_ «رۆح دماڵ بچۆکین شێکسپێردا» به کارگردانی کاروان سیڵۆ از دهوک



۵_ «شەهناز» به کارگردانی والید عۆمەر از سوریه





اثرهای داخلی هم شامل:



۶_ «نازی ئاباد» به کارگردانی یاسر هاشمزاده از بیجار



۷_ «به‌ساڵاچوو» به کارگردانی افشین خدری از سنندج



۸_ «تاسانن» به کارگردانی نیلوفر قلعه شاخانی از کرمانشاه



۹_ «سپیرۆ» به کارگردانی مائده دارلکی از ارومیه



۱٠_ «هەملێت ماشینی» به کارگردانی سامان ئێرەمی از سقز و مهاباد



۱۱_ «تووه سوره» به کارگردانی حمیدرضا کردستانی از سنندج



۱۲_ «شانۆئێک بۆ فێستیڤاڵ» به کارگردانی محمد سلیمی از دیواندره



نمایش «مێلودیێن سەرپێ ژیانی» به کارگردانی سیزار محه‌ممه‌د ئه‌مین از دهوک هم در بخش ویژه جشنواره حضور خواهد داشت.



جشنواره تئاتر کُردی سقز، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری در منطقه کردستان ایران به شمار می‌آید و بیستمین دوره این جشنواره، که در آذرماه سال جاری در شهر سقز برگزار خواهد شد، با مشارکت گسترده هنرمندان و گروه‌های تئاتری از سراسر مناطق کُردنشین ایران و دیگر کشورها برگزار خواهد شد.



این رویداد، که به‌عنوان یک برند فرهنگی برای استان کردستان شناخته می‌شود، به‌طور ویژه بر نمایش آثار فرهنگی و هنری کُردی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشورهای مختلف تأکید دارد.