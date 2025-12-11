https://mehrnews.com/x39QLh ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ کد خبر 6686161 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ اجرای نمایشهای هنرمندان کرمانشاه و دهوک در جشنواره تئاتر کردی سقز سقز- دومین روز جشنواره تئاتر کردی سقز با اجرای هنرمندانی از کرمانشاه و دهوک و با استقبال هنردوستان سقزی همراه بود. دریافت 17 MB کد خبر 6686161 کپی شد مطالب مرتبط «شانوئیک بو فێستیڤاڵ» اولین اجرای بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز قطبالدین صادقی: جشنواره تئاتر کردی سقز تداعی پیام صلح و همدلی است برچسبها کرمانشاه شهرستان سقز تئاتر
