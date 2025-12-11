اجرای نمایش‌های هنرمندان کرمانشاه و دهوک در جشنواره تئاتر کردی سقز

سقز- دومین روز جشنواره تئاتر کردی سقز با اجرای هنرمندانی از کرمانشاه و دهوک و با استقبال هنردوستان سقزی همراه بود.