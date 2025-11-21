بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز؛گامی در مسیر معرفی فرهنگ کُردی به جهان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در آستانه برگزاری بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی سقز، ۳۹ اثر نمایشی از نقاط مختلف ایران و خارج از مرزهای کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و با حضور گروه‌هایی از کشورهای مختلف و هنرمندان برجسته ایرانی، سقز آماده می‌شود تا به مرکز مهمی برای تئاتر کُردی تبدیل شود.

جشنواره تئاتر کُردی سقز، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری در منطقه کردستان ایران به شمار می‌آید و بیستمین دوره این جشنواره، که در آذرماه سال جاری در شهر سقز برگزار خواهد شد، قرار است با مشارکت گسترده هنرمندان و گروه‌های تئاتری از سراسر ایران و دیگر کشورها برگزار شود.

این رویداد، که به‌عنوان یک برند فرهنگی برای استان کردستان شناخته می‌شود، به‌طور ویژه بر نمایش آثار فرهنگی و هنری کُردی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشورهای مختلف تأکید دارد.

افزایش حضور آثار داخلی و خارجی در جشنواره

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرده است: برای این دوره از جشنواره، ۳۹ اثر نمایشی به دبیرخانه ارسال شده است.

محمدرضا خوشبخت یادآور شد: این آثار شامل ۲۵ اثر داخلی و ۱۴ اثر خارجی هستند و آثار داخلی از شهرهای مختلف ایران، از جمله کرمانشاه، سنندج، سقز، مریوان، ارومیه، ایلام، مهاباد، بوکان، جوانرود، بیجار، بانه و دیواندره به دبیرخانه ارسال شده‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، ۱۴ اثر از کشورهای سوریه، ترکیه و اقلیم کُردستان عراق نیز در این جشنواره حضور دارند.

به گفته دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز، این آثار در مرحله اول توسط داوران بخش بازبینی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و داورانی چون رسول بانگین، کامران شهلایی، پرویز احمدی، دکتر محمد رحیمیان و فرزاد حسن میرزایی مسئولیت داوری این آثار را بر عهده دارند.

خوشبخت اضافه کرد: در نهایت آثار برگزیده برای حضور در جشنواره انتخاب خواهند شد.

جایگاه فرهنگی سقز در جهان تئاتر کُردی

یکی از نکات برجسته این جشنواره، جایگاه ویژه سقز به‌عنوان پایتخت تئاتر کُردی در جهان است، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سقز با داشتن تاریخچه‌ای غنی در زمینه تئاتر و فرهنگ کُردی، به‌عنوان پایتخت تئاتر کُردی شناخته می‌شود.

۱۴ اثر از کشورهای سوریه، ترکیه و اقلیم کُردستان عراق به بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز ارسال شده است

علی اصغر دریایی افزود: حضور گروه‌های مختلف از سراسر جهان و آشنایی با آداب و رسوم گوناگون، یکی از عوامل مهم ارتباط‌گیری فرهنگی در این جشنواره است.

به گفته وی، این رویداد نه‌تنها باعث معرفی بهتر تئاتر کُردی به دنیا می‌شود، بلکه به‌عنوان یک برند فرهنگی برای استان کردستان شناخته می‌شود و تأثیرات فرهنگی زیادی خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تقویت تعاملات فرهنگی و هنری میان هنرمندان بومی و غیربومی تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به ارتقای کیفیت جشنواره و معرفی هرچه بهتر فرهنگ غنی کُردی به جهان کمک کند.

دبیر جشنواره؛ چهره‌ای شناخته‌شده در دنیای تئاتر

دبیر بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی سقز، دکتر قطب‌الدین صادقی، از اساتید برجسته دانشگاه و یکی از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر ایران است.

صادقی با کارنامه‌ای درخشان در عرصه نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی و آموزش دانشگاهی، در این دوره از جشنواره حضور خواهد داشت.

این هنرمند برجسته، که نگاه علمی و تخصصی به هنر تئاتر دارد، می‌تواند با تجربه‌های خود زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر جشنواره تئاتر کُردی سقز باشد و انتظار می‌رود این دوره از جشنواره تحت سرپرستی صادقی به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ برگزاری این رویدادها به‌ویژه در حوزه تئاتر کُردی در منطقه باشد.

بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز، به‌عنوان یک جشنواره معتبر و مهم در سطح ملی و بین‌المللی، در حال تبدیل شدن به یک مرکز جذب هنرمندان از سراسر جهان است.

این رویداد نه‌تنها فرصتی برای نمایش آثار هنری و فرهنگی کُردی فراهم می‌آورد، بلکه به‌عنوان پلی برای ایجاد ارتباطات فرهنگی و هنری بین کشورها و ملت‌ها عمل می‌کند.

همچنین، با حضور چهره‌های برجسته‌ای چون قطب‌الدین صادقی در مقام دبیر جشنواره، می‌توان امیدوار بود که بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز یک دوره موفق و پرمحتوا باشد که به ترویج بیشتر فرهنگ و هنر کُردی در سطح جهانی کمک کند.

در نهایت، این جشنواره به‌عنوان یک پلتفرم مهم فرهنگی، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای تئاتر کُردی و معرفی بیشتر آن به جوامع جهانی ایفا کند و سقز را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تئاتر در سطح بین‌المللی معرفی نماید.