قلعه سری: واحد ۴ نیروگاه نکا به مدار تولید برق برگشت

ابراهیم قلعه سری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد چهار بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندورهای مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
معاون تعمیرات و نگهداری شرکت مدیریت تولید برق نکا افزود: این واحد طبق برنامهریزی قبلی بهمنظور انجام تعمیرات میاندورهای و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در زمستان پیشرو و تابستان سال آینده از مدار خارج شده بود و پس از هفت روز فعالیت فشرده تعمیراتی دوباره به مدار تولید بازگشت.
ابراهیم قلعهسری با اشاره به ضرورت آمادگی حداکثری واحدهای تولید برق برای تأمین پایدار انرژی مشترکان افزود: در این دوره تعمیراتی علاوه بر فعالیتهای معمول، اقدامات مهمی از جمله رفع نشتی از مبدل A۰، انجام تست رهیت، رفع نشتی استیمکوئل، تمیزکاری و رفع نشتی کندانسور اصلی، تعویض تعدادی از آندهای کندانسور، تمیزکاری کولر آب سرویس اصلی و کندانسور فرعی، قلیاشویی ایرهیتر، بازسازی و ترمیم تسمههای بسکتها، رفع نشتی ترنینگیر بویلر فیدپمپ توربینی و نیز رفع نشتی فن دوم تأمینکننده هوای بویلر صورت گرفت.
این مقام مسؤول تأکید کرد: انجام این تعمیرات، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان و پایداری تولید نیروگاه خواهد داشت.
