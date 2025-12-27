واحد ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا به مدار تولید برق بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم قلعه‌سری اظهار کرد: واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۴۴۰ مگاوات، پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه و رفع نواقص فنی، مجدداً وارد مدار تولید برق کشور شد.

وی افزود: این واحد با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور و به‌منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و همچنین افزایش توان تولید، به‌صورت موقت از مدار خارج و تحت تعمیرات اضطراری قرار گرفت.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا ادامه داد: با توجه به نیاز شبکه سراسری برق، پس از انجام اقدامات اولیه خنک‌کاری بویلر، عملیات تعمیراتی به‌صورت فشرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد تا مدت زمان خروج واحد به حداقل برسد.

قلعه‌سری با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده گفت: انجام تست آب زانویی سوت‌بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض و ترمیم لوله‌های اواپراتور، رفع نشتی فن تأمین‌کننده هوای بویلر و تعویض و ترمیم چندین لوله در بویلر از جمله اقداماتی بود که با تلاش کارکنان بخش‌های تعمیرات و بهره‌برداری انجام شد.

وی تأکید کرد: این واحد پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل تعمیر و تست، در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت که این امر نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و تأمین برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان داشته است.