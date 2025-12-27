  1. استانها
  2. مازندران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

واحد ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا به مدار تولید برق بازگشت

واحد ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا به مدار تولید برق بازگشت

نکا- معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا از اتصال دوباره واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا به شبکه سراسری برق کشور پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم قلعه‌سری اظهار کرد: واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۴۴۰ مگاوات، پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه و رفع نواقص فنی، مجدداً وارد مدار تولید برق کشور شد.

وی افزود: این واحد با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور و به‌منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و همچنین افزایش توان تولید، به‌صورت موقت از مدار خارج و تحت تعمیرات اضطراری قرار گرفت.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا ادامه داد: با توجه به نیاز شبکه سراسری برق، پس از انجام اقدامات اولیه خنک‌کاری بویلر، عملیات تعمیراتی به‌صورت فشرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد تا مدت زمان خروج واحد به حداقل برسد.

قلعه‌سری با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده گفت: انجام تست آب زانویی سوت‌بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض و ترمیم لوله‌های اواپراتور، رفع نشتی فن تأمین‌کننده هوای بویلر و تعویض و ترمیم چندین لوله در بویلر از جمله اقداماتی بود که با تلاش کارکنان بخش‌های تعمیرات و بهره‌برداری انجام شد.

وی تأکید کرد: این واحد پس از انجام موفقیت‌آمیز مراحل تعمیر و تست، در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت که این امر نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و تأمین برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان داشته است.

کد خبر 6703722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها