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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۴۵

با گذشت ۱۵ روز؛

واحد ۲ نیروگاه نکا پس از تعمیر به شبکه سراسری پیوست

واحد ۲ نیروگاه نکا پس از تعمیر به شبکه سراسری پیوست

نکا - واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از ۱۵ روز کار تعمیراتی به شبکه سراسری پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات که از بیست و دوم مهرماه به منظور حفظ آمادگی و پایداری تولید در فصل زمستان، تحت تعمیرات میاندوره ای قرار داشت، پس از ۱۵ روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه سراسری پیوست.

در طول این تعمیرات اقدامات و فعالیتهای مختلفی شامل قلیاشویی ایرپری هیترها، قلیاشویی بویلر، ترمیم دیواره کانال دود و دیواره ایر پری هیترها، ترمیم عایق های بویلر، تمیزکاری لوله های کندانسور اصلی با دستگاه جت پرژر، بازدید و تمیزکاری مشعلها، رفع نشتی از دیواره لترال پس،  نشت یابی کولر آب سرویس شمالی و جنوبی و غیره انجام شد.

کد مطلب 4129786

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