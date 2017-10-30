واحد ۲ نیروگاه نکا پس از تعمیر به شبکه سراسری پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات که از بیست و دوم مهرماه به منظور حفظ آمادگی و پایداری تولید در فصل زمستان، تحت تعمیرات میاندوره ای قرار داشت، پس از ۱۵ روز کار فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه سراسری پیوست.

در طول این تعمیرات اقدامات و فعالیتهای مختلفی شامل قلیاشویی ایرپری هیترها، قلیاشویی بویلر، ترمیم دیواره کانال دود و دیواره ایر پری هیترها، ترمیم عایق های بویلر، تمیزکاری لوله های کندانسور اصلی با دستگاه جت پرژر، بازدید و تمیزکاری مشعلها، رفع نشتی از دیواره لترال پس، نشت یابی کولر آب سرویس شمالی و جنوبی و غیره انجام شد.