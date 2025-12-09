  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۴

افشای مداخلات کشورهای اروپایی در لبنان

افشای مداخلات کشورهای اروپایی در لبنان

خبرگزاری رویترز از تحرکات اتحادیه اروپا برای مداخله در امور داخلی لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، اتحادیه اروپا به دنبال مداخله در امور داخلی لبنان و تلاش برای خلع سلاح حزب الله است. این اقدام اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی بی توجه به آتش بس امضا شده با بیروت در سال ۲۰۲۴ همچنان به حملات وحشیانه خود علیه مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد.

بر اساس سند مذکور که توسط بخش سیاسی اتحادیه اروپا آماده و در میان ۲۷ کشور عضو آن توزیع شده این اتحادیه خود را برای رایزنی با مقامات لبنانی با هدف حرکت در مسیر خلع سلاح حزب الله آماده می‌کند.

همچنین قرار است یک هیئت در ابتدای سال ۲۰۲۶ به لبنان سفر کرده و در راستای تقویت ارتش این کشور با هدف خلع سلاح حزب الله گام بردارد.

در همین راستا قرار است یک نشست میان مسئولان اتحادیه اروپا و لبنان در بروکسل در ۱۵ دسامبر جاری برگزار شود.

کد خبر 6682711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها