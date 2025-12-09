حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک گشتی رژیم صهیونیستی دیشب از پایگاه الراهب به سمت تپه شواط در حومه شهرک عیتا الشعب به جنوب لبنان تجاوز کرد.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد که نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی مجموعه حملات هوایی را در منطقه جبل صافی در جنوب کشور انجام داده است.

بر اساس این گزارش حملات هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه اقلیم التفاح در جنوب لبنان نیز استمرار داشته است.

یک هواپیمای رژیم صهیونیستی نیز منطقه‌ای را در وادی عزه بین شهرهای نبطیه و صیدا هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین همچنین گزارش داد که دست کم ۶ حمله هوایی منطقه جبل صافی در جنوب را هدف قرار داده است.

از تلفات احتمالی این حملات هنوز اخبار تکمیلی منتشر نشده است، اما منابع محلی از شنیدن صدای انفجارهای پیاپی در جنوب لبنان خبر دادند.