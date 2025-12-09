  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۲

منابع عبری: حزب‌الله کنترل پهپادهای اسرائیلی را در دست دارد

منابع عبری: حزب‌الله کنترل پهپادهای اسرائیلی را در دست دارد

رسانه‌های صهیونیستی به قدرت حزب الله لبنان در کنترل پهپادهای اسرائیلی اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های عبری زبان اعتراف کردند که نیروهای حزب الله لبنان بارها موفق شده اند کنترل پهپادهای اسرائیلی را به دست بگیرند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های مذکور اضافه کردند که ارتش رژیم صهیونیستی بارها مجبور شده پهپادهای مذکور را منهدم کند تا به دست نیروهای حزب الله نیافتند.

لازم به ذکر است که نیروهای حزب الله لبنان در جریان نبرد خود با ارتش صهیونیستی چندین بار پهپاد جاسوسی هرمس ۹۰۰ را که ارزش آن بالغ بر ۱۰ میلیون دلار است و یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای موجود در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، در آسمان لبنان سرنگون کردند.

همچنین پیشتر حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان یک پهپاد از نوع «اسکای لارک» را به شکل سالم تحت کنترل خود درآوردند.

کد خبر 6682696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالی بشرطی که علیه اسراییل استفاده بشه.
    • فریدون رستمی کارگر نانوا IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      متشنج کردن لبنان کام اسراییل را در اجرای نقشه راه وابراهیم شیرین میکند عربستان و امارات سعی دارند شورای همکاری خلیج فارس را متقاعد کنند تا نوکری ارباب را به سرانجام برسانند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها