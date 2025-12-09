به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های عبری زبان اعتراف کردند که نیروهای حزب الله لبنان بارها موفق شده اند کنترل پهپادهای اسرائیلی را به دست بگیرند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های مذکور اضافه کردند که ارتش رژیم صهیونیستی بارها مجبور شده پهپادهای مذکور را منهدم کند تا به دست نیروهای حزب الله نیافتند.

لازم به ذکر است که نیروهای حزب الله لبنان در جریان نبرد خود با ارتش صهیونیستی چندین بار پهپاد جاسوسی هرمس ۹۰۰ را که ارزش آن بالغ بر ۱۰ میلیون دلار است و یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای موجود در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، در آسمان لبنان سرنگون کردند.

همچنین پیشتر حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان یک پهپاد از نوع «اسکای لارک» را به شکل سالم تحت کنترل خود درآوردند.