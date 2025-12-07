به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رحیمی اظهار داشت: اینکه گفته شده تعرفه پرستاری و جز حرفهای ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است، آیا هم ارزش نسبی و هم جز حرفهای ۵۶ درصد جداگانه افزایش پیدا کردند یا برای مثال یکی از آنها ۲۵ درصد و دیگری ۳۱ درصد افزایش پیدا میکند. مصوبه شورایعالی بیمه قابل فهم نیست.
وی افزود: خواسته سازمان نظام پرستاری این است که به جز افزایش ریالی که به همه تعرفههای حوزه پزشکی تعلق میگیرد، حداقل ۵۰ درصد ارزش نسبی خدمات پرستاری افزایش پیدا کند. اگر ارزش نسبی تعرفههای پرستاری ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است که باید از آنها تشکر کنیم که ۶ درصد هم بالاتر از انتظار مصوب شده است، اگر نه که انتظار پرستاران برآورده نشده است.
رحیمی ادامه داد: مشخص نبودن این افزایش سردرگمی ایجاد کرده است. برای مثال دانشگاه اهواز اطلاعیه تشکر صادر کرده و فرد دیگر وامصیبتا سر میدهد. این سردرگمی به این علت است که نماینده پرستاری که باید در جلسه شورای عالی بیمه حضور پیدا میکرد، نبوده است.
وی گفت: درخواست سازمان نظام پرستاری از ابتدا افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری بود، اما در کارگروه ویژه پرستاری دولت مصوب شد که در دو سال متوالی، هر سال ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. با این اتفاق تعرفه پرستاری میتواند جان بگیرد و پرستاران به آینده امیدوار باشد، در غیر این صورت تعرفه پرستاری با شکست مواجه میشود.
نظر شما