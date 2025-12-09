عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر درباره برنامهریزیهای انجامشده برای اصلاح اقتصاد آب اظهار کرد: تا زمانیکه اقتصاد آب درست نشود، محیط کسبوکار آن جذاب نخواهد شد و سرمایهگذار تمایلی به ورود به این بخش ندارد.
او ادامه داد: اقدام در دست اجرا این است که افرادی که بر اساس الگوی تعیینشده مصرف میکنند، از آب یارانهای یا دولتی بهرهمند شوند؛ اما برای مصرف مازاد، بازاری تدارک دیده میشود تا بخش خصوصی بتواند در آن رقابت کند.
وزیر نیرو افزود: این بازار میتواند از طریق بورس یا بورس انرژی شکل بگیرد و تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر عهده سازمان بورس است. بهعنوان نمونه، تولید آب شیرین از منابع لبشور یا شور و همچنین تصفیه فاضلاب از جمله اقداماتی است که میتواند به اقتصادی شدن بازار آب کمک کند.
علیآبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار آب کاملاً دولتی است، گفت: هدف ما اصلاح و بازآفرینی این بازار بهگونهای است که رقابت و کارایی در آن تقویت شود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تغییر الگوی کشت اظهار کرد: مسئولیت اصلی این موضوع با وزارت جهاد کشاورزی است و مذاکراتی در این زمینه میان دو وزارتخانه انجام شده است. همانطور که برای بهینهسازی مصرف انرژی سازمانی تشکیل شده، لازم است چنین ساختاری نیز در حوزه آب ایجاد شود.
وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: آب باید بهصورت بهینه مصرف شود تا در هر هکتار با استفاده از میزان مشخصی آب، محصول بیشتری تولید شود. این موضوع از برنامههای مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.
