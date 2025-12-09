به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد سیاست نرخ بهره هستند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۱۸۹ دلار و ۵۳ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با ۰.۱۰ درصد افزایش، در سطح ۴۲۲۱ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

سود اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح در دو ماه و نیم گذشته صعود کرد. افزایش بازده اوراق، هزینه نگهداری طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده را بالا می‌برد و معمولاً فشار نزولی بر قیمت آن وارد می‌کند.

اطلاعات منتشرشده در هفته گذشته نشان داد شاخص هزینه‌کرد مصرف شخصی (PCE)، که معیار ترجیحی فدرال‌رزرو برای سنجش تورم است، مطابق با انتظارات بازار بوده است.

اکنون بازارها ۸۷ درصد احتمال می‌دهند فدرال‌رزرو در نشست نهم و دهم دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد؛ این رقم در روز دوشنبه ۹۰ درصد برآورد می‌شد. کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع طلا به‌عنوان سرمایه‌ای غیرسودده عمل می‌کند و جذابیت آن را افزایش می‌دهد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۱.۱۰ درصد کاهش به ۵۸ دلار و ۸۱ سنت رسید و پلاتین نیز با افت جزئی ۰.۰۵ درصدی، در سطح ۱۶۵۲ دلار و ۹۸ سنت معامله می‌شود.