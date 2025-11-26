جهش طلا همزمان با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت و به بالاترین سطح طی دو هفته گذشته رسید. انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را بالا برده و بر ارزش دلار تأثیر گذاشته است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۸ درصد رشد به ۴۱۶۲ دلار و ۷۱ سنت رسید. در بازار کامکس نیویورک نیز قیمت معاملات آتی طلا با افزایش ۰.۵۵ درصدی به ۴۲۰۰ دلار و ۱۰ سنت رسید.

داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد رشد خرده‌فروشی آمریکا در ماه سپتامبر کمتر از حد انتظار بوده و در مجموع دوازده‌ماهه منتهی به سپتامبر نیز افزایش محدودی داشته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه سپتامبر ۲.۷ درصد بالا رفت؛ دقیقاً به اندازه ماه اوت.

افت شاخص دلار به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای باعث شده خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر شود. هم‌زمان بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح یک ماه گذشته رسیده است.

در این میان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد سیستم مدیریت نرخ بهره فدرال رزرو نیازمند ساده‌سازی است. داده‌های بازارهای مالی نیز نشان می‌دهد معامله‌گران اکنون ۸۴ درصد احتمال می‌دهند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ماه دسامبر کاهش دهد؛ احتمالی که هفته گذشته تنها ۵۰ درصد بود. طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده معمولاً در دوره‌های نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

در آن‌سوی جهان، واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۶۴ درصد کاهش یافته است.

در میان سایر فلزات گران‌بها نیز نوسان قیمت‌ها ادامه دارد؛ بهای نقره با رشد ۱.۵۲ درصدی به ۵۲ دلار و ۴۳ سنت رسید، در حالی که قیمت پلاتین با کاهش ۰.۱۲ درصدی در سطح ۱۵۵۱ دلار معامله شد.